По мнению политолога Сергея Маркова, украинский президент Владимир Зеленский намерен принести в жертву десятки тысяч своих солдат, которые уже погибли и ещё погибнут в Артёмовске (Бахмуте), ради того, чтобы извлечь из этой ситуации политическую выгоду.
Эксперт полагает, что непрекращающиеся бои за Артёмовск призваны поднять моральных дух как среди бойцов ВСУ, так и простых украинцев.
Марков считает, что чем больше украинских солдат гибнет в Артёмовске, тем больше население Незалежной ненавидит Россию. А киевские власти в результате могут получить ещё больше оружия от Запада.
"Бои за Бахмут продолжаются, несмотря на огромные, уже в десятки тысяч, потери ВСУ, потому что упорные бои за Бахмут приносят Зеленскому политическую выгоду", — написал Марков в своём Telegram-канале.
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