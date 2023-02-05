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Политолог Марков: гибнущие за Артёмовск бойцы ВСУ несут Зеленскому политическую выгоду

Мир

По мнению политолога Сергея Маркова, украинский президент Владимир Зеленский намерен принести в жертву десятки тысяч своих солдат, которые уже погибли и ещё погибнут в Артёмовске (Бахмуте), ради того, чтобы извлечь из этой ситуации политическую выгоду.

Политолог Марков: гибнущие за Артёмовск бойцы ВСУ несут Зеленскому политическую выгоду

Эксперт полагает, что непрекращающиеся бои за Артёмовск призваны поднять моральных дух как среди бойцов ВСУ, так и простых украинцев.

Марков считает, что чем больше украинских солдат гибнет в Артёмовске, тем больше население Незалежной ненавидит Россию. А киевские власти в результате могут получить ещё больше оружия от Запада.

"Бои за Бахмут продолжаются, несмотря на огромные, уже в десятки тысяч, потери ВСУ, потому что упорные бои за Бахмут приносят Зеленскому политическую выгоду", — написал Марков в своём Telegram-канале.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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