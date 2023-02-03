Политолог Марков: Зеленский готов сдать Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский готов сдать Бахмут (Артёмовск), считает политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, это видно по тому, что началась эвакуация населения из Славянска.

"Киев готовится, что в случае перехода Бахмута к России фронт может быстро покатиться к Славянску и Краматорску. Там между ними не было опорных пунктов. Поэтому началась эвакуация", — написал аналитик в своём Telegram-канале.

Отметим, ранее сегодня Зеленский заявил на пресс-конференции, что ВСУ Бахмут оставлять не собираются, а будут сражаться, сколько смогут.