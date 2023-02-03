Президент Украины Владимир Зеленский готов сдать Бахмут (Артёмовск), считает политолог Сергей Марков.
По мнению эксперта, это видно по тому, что началась эвакуация населения из Славянска.
"Киев готовится, что в случае перехода Бахмута к России фронт может быстро покатиться к Славянску и Краматорску. Там между ними не было опорных пунктов. Поэтому началась эвакуация", — написал аналитик в своём Telegram-канале.
Отметим, ранее сегодня Зеленский заявил на пресс-конференции, что ВСУ Бахмут оставлять не собираются, а будут сражаться, сколько смогут.
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