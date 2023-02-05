Дональд Трамп-младший и Илон Маск опубликовали мемы о "сражении" Байдена с китайским аэростатом

Китайский аэростат в небе над США вызвал ажиотаж. Сегодня он был сбит с помощью военных самолётов. Некоторые не смогли сдержать иронию по этому поводу. Так, Илон Маск опубликовал в своих соцсетях иллюстрацию, на которой воздушные шары из мультфильма "Вверх" (Up) атакует истребитель ВВС Соединённых Штатов.

Дональд Трамп-младший также не прошёл мимо новости и написал:

"Джо Цзы: дождитесь, пока шар-шпион вашего врага выполнит свою миссию, прежде чем сбивать его. Бонус: сбейте его над водой слишком глубокой, чтобы что-то достать", — саркастично написал он.