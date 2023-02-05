Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, каким увидел и запомнил российского лидера Владимира Путина при личной встрече в Сочи, которая состоялась незадолго до начала спецоперации на Украине.
По словам Беннета, одной из основных тем их разговора с Путиным стала Вторая мировая война и та роль, которую сыграл в борьбе с фашизмом Советский Союз. Израильский премьер подчеркнул, что с точки зрения истории это действительно было так.
"Путину очень понравилось, что я сказал правду о том, что не следует заблуждаться: главной силой в победе над нацизмом были СССР и Красная армия. Я так сказал, потому что это верно с исторической точки зрения", — рассказал Беннет в интервью ведущему Ханоху Дауму.
Беннету понравилось, что российский президент подготовился к встрече, узнав малоизвестные и при этом впечатлившие его факты о своём собеседнике, в частности, то что израильского премьера считали в 1995 году "чемпионом ЦАХАЛа по уничтожению террористов "Хезболлы".
Беннет подчеркнул, что Путин является "милейшим собеседником", обладающим острым умом и отличным чувством юмора. Он добавил, что, возможно, на кого-то Путин и производит пугающее впечатление, но точно не на него.
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