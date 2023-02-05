Экс-премьер Израиля Беннет утверждает, что Путин обещал не устранять Зеленского

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что 5 марта 2022 года в Кремле обсуждал с президентом России Владимиром Путиным дальнейшую судьбу главы Украины Владимира Зеленского, передаёт The Times of Israel.

По словам израильского политика, Зеленский в то время находился в бункере, о конкретном месторасположении которого никто не догадывался. При этом Беннет подчеркнул: в ходе переговоров Путин заверил его, что не готовит физическую расправу над украинским президентом.

"Я не убью Зеленского", — процитировал Путина бывший премьер-министр Израиля.

Как утверждает Беннет, детали разговора были переданы Зеленскому. Он добавил, что после этого руководитель Украины вновь начал работать из своего офиса.

Ранее Зеленский в очередной раз отказался от мирных переговоров с Москвой. Кроме того, он отметил, что Путин стал для него "никем".