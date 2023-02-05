Экс-премьер Израиля: на переговорах Россия — Украина подготовили 17 черновиков соглашения

На переговорах Россия — Украина, которые проводились в начале спецоперации, было подготовлено не меньше 17 черновиков мирного соглашения между странами. Об этом сообщил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В интервью, запись которого опубликована в личном YouTube-аккаунте политика, он обвинил западные государства в срыве переговорного процесса.

"У нас было 17-18 черновиков", — подчеркнул Беннет.

Как пояснил экс-премьер Израиля, все проекты остались на бумаге и не были обнародованы.

Ранее Беннет заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Кремле пообещал ему не убивать украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, детали беседы были переданы главе Украины. Именно после этого Зеленский покинул бункер и вернулся в свой офис, уточнил политик.