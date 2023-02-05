В польском городе Ченстохова появились антиукраинские билборды, которые гласят "Это не наша война", сообщили местные СМИ.
По данным журналистов, рекламные плакаты, на которых изображён украинский и российский флаги, на фоне которых изображена нога солдата в камуфляж. Что примечательно, "на стороне" Украины, у военного вместо ноги протез.
Как сообщил изданию naTemat автор билбордов, политический активист Лешек Сыкульский, такие билборды он намерен развешать по всей стране.
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