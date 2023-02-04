Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, почему утверждение о войне НАТО с Россией ошибочно.
Представитель Франции отметила, что военная помощь государству, ведущему оборонительные действия, оправдано статьей 51 Устава ООН.
"Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией", — заявила Лежандр в интервью телеканалу RTVI.
Она подчеркнула, что независимо от вида поставляемо членами Североатлантического альянса Украине техники о совместном участии в военных действиях говорить неправильно.
Ранее Лежандр объяснила, что Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Священника, заменившего в молитве слово "победа" на слово "мир" лишили права проводить Богослужения.