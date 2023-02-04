Пресс-секретарь МИД Франции заверила, что НАТО не воюет с Россией

Пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр объяснила, почему утверждение о войне НАТО с Россией ошибочно.

Представитель Франции отметила, что военная помощь государству, ведущему оборонительные действия, оправдано статьей 51 Устава ООН.

"Мы не воюем с Россией. НАТО не воюет с Россией. Ни один из наших европейских и американских партнеров не воюет с Россией", — заявила Лежандр в интервью телеканалу RTVI.

Она подчеркнула, что независимо от вида поставляемо членами Североатлантического альянса Украине техники о совместном участии в военных действиях говорить неправильно.

Ранее Лежандр объяснила, что Эммануэль Макрон звонит Владимиру Путину по просьбе Владимира Зеленского.