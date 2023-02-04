Делегация МАГАТЭ была направлена на территорию Запорожской атомной электростанции благодаря звонку президента Франции Эммануэля Макрона российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявила пресс-секретарь французского МИДа Анн-Клер Лежандр.
Макрон разговаривает с Путиным в основном по просьбе главы киевского режима Владимира Зеленского, сказала она. По её словам, Киев попросил Париж обсудить с Москвой ситуацию на объекте в Энергодаре.
Лежандр подчеркнула, что все телефонные беседы с Москвой проходят в координации с союзниками Парижа.
"Мы хорошо видим, что сегодня разговор идет посредством оружия, время переговоров еще не пришло. Наступит момент, когда, учитывая ту поддержку, которую мы оказываем Украине на местах, украинцы решат, что наступил момент для переговоров", — цитирует слова представителя МИД РБК.
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