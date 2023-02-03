Депутат Рады Геращенко: Киев имитирует подготовку к вступлению в ЕС

По словам сопредседателя фракции партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирины Геращенко, процесс евроинтеграции, который пытается демонстрировать Киев, является лишь имитацией.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти намерены полностью подготовиться к вступлению в ЕС в двухлетний срок.

"Шмыгаль уже пообещал "ЕС через два года”. Несмотря на заявки властей, что мы все выполнили, это не совсем так. Наиболее критическая ситуация с Конституционным судом, где не учтена позиция Венецианской комиссии относительно совещательного совета", — написала Геращенко в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнула, что евроинтеграция должна быть настоящим процессом, а не его имитацией.