Евросоюз вряд ли примет Украину в свои ряды в ближайшее время, несмотря на желания Киева и обещания европейских чиновников, сообщает обозреватель The Washington Post Эмили Раухал.
На этой неделе высокопоставленные европейские политики совершат визит в Киев. Украинские власти рассчитывают, что гости из ЕС привезут хорошие новости о поставках истребителей и скором членстве страны в Евросоюзе. Однако Рахуал считает, что западные чиновники ограничатся похвалами и призовут киевский режим продолжать реформы.
"Глубокое расхождение между надеждами Украины и возможностями ЕС будет продемонстрировано в полной мере", — считает журналистка.
По мере затягивания украинского конфликта обещания членства в ЕС становятся всё более нереалистичными, отмечается в статье.
Пожелавший остаться анонимным дипломат Евросоюза заявил, что европейские политики создали в головах украинских властей красивую историю о присоединении Украины к ЕС, которой, однако, не суждено сбыться в краткосрочной перспективе.
Судя по закулисным заявлениям западных чиновников, вступление Киева в ЕС займет годы, если не десятилетия, подытожила Раухала.
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