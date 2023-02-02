The Washington Post: вступление Украины в ЕС займет годы, если не десятилетия

Евросоюз вряд ли примет Украину в свои ряды в ближайшее время, несмотря на желания Киева и обещания европейских чиновников, сообщает обозреватель The Washington Post Эмили Раухал.

На этой неделе высокопоставленные европейские политики совершат визит в Киев. Украинские власти рассчитывают, что гости из ЕС привезут хорошие новости о поставках истребителей и скором членстве страны в Евросоюзе. Однако Рахуал считает, что западные чиновники ограничатся похвалами и призовут киевский режим продолжать реформы.

"Глубокое расхождение между надеждами Украины и возможностями ЕС будет продемонстрировано в полной мере", — считает журналистка.

По мере затягивания украинского конфликта обещания членства в ЕС становятся всё более нереалистичными, отмечается в статье.

Пожелавший остаться анонимным дипломат Евросоюза заявил, что европейские политики создали в головах украинских властей красивую историю о присоединении Украины к ЕС, которой, однако, не суждено сбыться в краткосрочной перспективе.

Судя по закулисным заявлениям западных чиновников, вступление Киева в ЕС займет годы, если не десятилетия, подытожила Раухала.