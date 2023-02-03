Сенатор Джабаров назвал поставки Киеву дальнобойных ракет опасной тенденцией

Намерения Запада поставить на Украину дальнобойные ракеты несут угрозу для российской территории. Москва применит всю свою мощь, чтобы остановить планы США. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Он назвал предполагаемое появление новые американских боеприпасов на Украине опасной тенденцией и подчеркнул, что снаряды могут преодолевать значительные расстояния. Так называемая военная помощь Запада приведёт к эскалации конфликта, который рискует перерасти в большое мировое противостояние, подчеркнул Джабаров.

"Если на Западе не одумаются, последствия будут тяжёлыми для всех, в том числе, для Запада и, в первую очередь, для Украины", — указал сенатор в интервью "Парламентской газете".

Джабаров напомнил, что изначально США и Европа поставляли в Киев шлемы, рюкзаки и стрелковое оружие. Сейчас западные лидеры говорят о поставках ракет и истребителей.