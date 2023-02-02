Economist: в ВСУ считают, что Артёмовск не стоит того количества потерь, которые придётся понести за его оборону

В украинском командовании ходит мнение, что те серьёзные потери, которые придётся понести ВСУ при обороне Артёмовска, того не стоят.

Так считают сами украинские военные, с которыми побеседовали корреспонденты издания Economist.

В статье сказано, что оборона Артёмовска потребует больших потерь, и далеко не все украинские офицеры согласны с ними примириться.

Так, бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник, слова которого приводит издание, считает, что в данный момент Артёмовск лучше оставить, а позже — вернуть обратно.

"Если бы я принимал решение, я бы вышел из города", — сказал другой неназванный украинского офицер.

Ранее у агентства Франс Пресс появилась информация, что США дали рекомендацию киевским властям вывести ВСУ из Артёмовска и сосредоточиться на подготовке к наступлению на юге Украины.