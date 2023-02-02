В украинском командовании ходит мнение, что те серьёзные потери, которые придётся понести ВСУ при обороне Артёмовска, того не стоят.
Так считают сами украинские военные, с которыми побеседовали корреспонденты издания Economist.
В статье сказано, что оборона Артёмовска потребует больших потерь, и далеко не все украинские офицеры согласны с ними примириться.
Так, бригадный генерал ВСУ Сергей Мельник, слова которого приводит издание, считает, что в данный момент Артёмовск лучше оставить, а позже — вернуть обратно.
"Если бы я принимал решение, я бы вышел из города", — сказал другой неназванный украинского офицер.
Ранее у агентства Франс Пресс появилась информация, что США дали рекомендацию киевским властям вывести ВСУ из Артёмовска и сосредоточиться на подготовке к наступлению на юге Украины.
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