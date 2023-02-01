Арестович заявил, что Путин хочет завести СВО в тупик и начать переговоры

Алексей Арестович заявил, что президент России Владимир Путин хочет завести СВО в тупик и после этого начать переговоры.

Арестович заявил, что ВС РФ буду наращивать усилия весь февраль, а пик случится "где-то в марте". В апреле российские военные начну закрепляться на рубежах, которые удобно для обороны, уверен экс-советник президента. Он заявил, что дальше рубежей союзные силы не пойдут.

"Их задача взять наиболее выгодные рубежи для того, чтобы, когда мы потопаем в контрнаступление, они надёжно стояли в обороне и говорили: "Ребята, оно вам не надо. Давайте переговариваться", — полагает Арестович.