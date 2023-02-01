Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины

Политолог Владимир Карасёв прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщившего, что Украина едва ли сможет продолжить своё существование на правах суверенного государства.

Венгерский премьер назвал Украину "ничейной землёй", которую постигла судьба Афганистана.

Карасёв уверен, что Венгрия, Польша и Румыния никогда не откажутся от своих притязаний на украинские территории, готовясь при первой же возможности ввести туда свои войска и провести там референдумы.

"Будапешт, как и Варшава с Бухарестом готовится возвращать свои исторические земли, поскольку Украина перестала быть государством как таковым и утратила жизнеспособные возможности. Венгрия никогда не откажется от притязаний на Закарпатье и при первом возможности проведет там референдум. Венгерские паспорта имеются у большинства населения Закарпатской области", — сказал Карасёв в беседе с ФАН.

Эксперт убеждён, что Венгрия войдёт в Закарпатье сразу же после того, как Польша появится на территории Галичины. Политолог добавил, что что ожидает от польских войск входа на Украину уже в 2023 году.