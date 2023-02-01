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Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины

Мир

Политолог Владимир Карасёв прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщившего, что Украина едва ли сможет продолжить своё существование на правах суверенного государства.

Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины

Венгерский премьер назвал Украину "ничейной землёй", которую постигла судьба Афганистана.

Карасёв уверен, что Венгрия, Польша и Румыния никогда не откажутся от своих притязаний на украинские территории, готовясь при первой же возможности ввести туда свои войска и провести там референдумы.

"Будапешт, как и Варшава с Бухарестом готовится возвращать свои исторические земли, поскольку Украина перестала быть государством как таковым и утратила жизнеспособные возможности. Венгрия никогда не откажется от притязаний на Закарпатье и при первом возможности проведет там референдум. Венгерские паспорта имеются у большинства населения Закарпатской области", — сказал Карасёв в беседе с ФАН.

Эксперт убеждён, что Венгрия войдёт в Закарпатье сразу же после того, как Польша появится на территории Галичины. Политолог добавил, что что ожидает от польских войск входа на Украину уже в 2023 году.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Политолог Карасёв: Польша и Венгрия никогда не откажутся от своего "куска" Украины
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