Politico: Орбан сомневается в будущем Украины как суверенного государства

Венгерский премьер Виктор Орбан сомневается в том, что Украина продолжит существовать как суверенное государство, передаёт Politico.

По мнению политика, киевский режим столкнётся с неизбежным провалом на поле боя. Кроме того, он считает, что Украина "превратилась в Афганистан" и "ничейную землю".

"Орбан ожидает, что Евросоюз в конечном счёте откажется от поддержки Украины", — цитирует газета комментарий экс-депутата нацсобрания Венгрии Жужанны Селеньи.

Она также добавила, что Венгрия надеялась на быстрое урегулирование конфликтной ситуации вокруг Украины.

Как пояснила политик, Будапешт продолжает требовать, чтобы Запад проявил человечность и сделал всё для прекращения боевых действий. По её словам, венгерское руководство по-прежнему настаивает на возобновлении переговорного процесса.