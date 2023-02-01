Венгерский премьер Виктор Орбан сомневается в том, что Украина продолжит существовать как суверенное государство, передаёт Politico.
По мнению политика, киевский режим столкнётся с неизбежным провалом на поле боя. Кроме того, он считает, что Украина "превратилась в Афганистан" и "ничейную землю".
"Орбан ожидает, что Евросоюз в конечном счёте откажется от поддержки Украины", — цитирует газета комментарий экс-депутата нацсобрания Венгрии Жужанны Селеньи.
Она также добавила, что Венгрия надеялась на быстрое урегулирование конфликтной ситуации вокруг Украины.
Как пояснила политик, Будапешт продолжает требовать, чтобы Запад проявил человечность и сделал всё для прекращения боевых действий. По её словам, венгерское руководство по-прежнему настаивает на возобновлении переговорного процесса.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военкоры "Русской Весны" опубликовали трагические кадры последнего боя российских военных против американских наёмников на Харьковском направлении.