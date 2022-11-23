Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал флаг президента Венгрии Виктора Орбана с картой, включающей и территории Украины.
Представитель Киевского режима заметил, что кровавые войны начинаются, когда маленькие лидеры размышляют о великих империях.
"Любой, кто хочет иметь политические очки в 21-м веке, паразитируя на исторических травмах, представляет угрозу международной безопасности. Невыученные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", — написал Подоляк в соцсети.
Напомним, ранее МИД Украины вызвал венгерского посла из-за шарфа Орбана, в котором он был замечен на товарищеском футбольном матче между Венгрией и Грецией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.