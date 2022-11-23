Подоляк отреагировал на шарф Орбана с картой Венгрии: история повторяется

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал флаг президента Венгрии Виктора Орбана с картой, включающей и территории Украины.

Представитель Киевского режима заметил, что кровавые войны начинаются, когда маленькие лидеры размышляют о великих империях.

"Любой, кто хочет иметь политические очки в 21-м веке, паразитируя на исторических травмах, представляет угрозу международной безопасности. Невыученные уроки истории повторяются. Даже на венгерском", — написал Подоляк в соцсети.

Напомним, ранее МИД Украины вызвал венгерского посла из-за шарфа Орбана, в котором он был замечен на товарищеском футбольном матче между Венгрией и Грецией.