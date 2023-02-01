Президент Дуда: Польша передаст Украине советские танки Т-72 и польские PT-91 "Twardy"

Президент республики Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине советские танки Т-72 и польские PT-91 "Twardy".

Выступление Дуды транслировало Польское телевидение. В своей речи он рассказал, что у Польши ещё остались "более или менее модернизированные" танки из постсоветских запасов. По его словам, это хорошее вооружение, которое может помочь Украине.

Дуда подчеркнул, что Польша отправила на Украину уже "очень много оружия". По его словам, киевскому режиму было передано более 240 танков, более 100 бронированных транспортных средств, десятки тысяч автоматов и "огромное количество" боеприпасов. Помимо этого, Польша направила на Украину "суперсовременные" самоходные гаубицы Krab.