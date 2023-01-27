Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Информацию подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и призвал быть более "открытыми и настойчивыми" в поддержке Украины, иначе Киев может потерпеть поражение.
"Если Европа хочет стабильного, долгосрочного роста, стабильности и мирного развития, мы должны отразить атаки России", — заявил Моравецкий.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.