Глава ОП Украины Ермак заявил, что Польша передаст Киеву 60 танков PT-91 Twardy

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев получит 60 польских боевых танков PT-91 Twardy вместе с анонсированными танками Leopard 2. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Информацию подтвердил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и призвал быть более "открытыми и настойчивыми" в поддержке Украины, иначе Киев может потерпеть поражение.

"Если Европа хочет стабильного, долгосрочного роста, стабильности и мирного развития, мы должны отразить атаки России", — заявил Моравецкий.