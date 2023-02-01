Сообщение о находке у руководителя налоговой инспекции Киева Оксаны Датий при обыске списка желаний прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат отметила, что не знает, чему больше удивляться: скудоумию украинской чиновницы или появлению нового вида доказательной базы.
Ранее Захарова высказалась также по поводу проведения обысков у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и предпринимателя Игоря Коломойского.
Список с "заветными желаниями", составленный и. о. начальника киевской налоговой нашли сегодня в ходе обыска у неё дома спецслужбы Украины. Среди прочего в нём числились шуба из соболей, сумка, "Гермес", миллион долларов и поездка в Лондон и на Мальдивы.
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