Гаврилов: продавливаемая США "оружейная дипломатия" на Украине угрожает безопасности Европы

Поставки западного оружия Киеву уже поставили под угрозу безопасность Европы. Такое мнение высказал Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

"Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", — сказал Гаврилов в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.

Дипломат пояснил, что заставляя союзников отправлять своё вооружение Киеву и понимая, что оно сгорит в огне военных действий на Украине, Вашингтон попросту навязывает странам ЕС "многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения".

Гаврилов подчеркнул, что за 2022 год военно-промышленный комплекс США вдвое увеличил свою прибыль.

Дипломат добавил, что весь цивилизованный мир прекрасно сознаёт, что накачка Украины вооружениями — это путь в пропасть.