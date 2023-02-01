Поставки западного оружия Киеву уже поставили под угрозу безопасность Европы. Такое мнение высказал Константин Гаврилов, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
"Продавливаемая Вашингтоном "оружейная дипломатия" в пользу Украины уже возымела самые негативные последствия для безопасности Европы. Она наносит ущерб как глобальной экономике, так и непосредственно благосостоянию ЕС, что обусловлено для стран региона необходимостью увеличения бюджетных ассигнований на оборону", — сказал Гаврилов в ходе заседания Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности.
Дипломат пояснил, что заставляя союзников отправлять своё вооружение Киеву и понимая, что оно сгорит в огне военных действий на Украине, Вашингтон попросту навязывает странам ЕС "многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения".
Гаврилов подчеркнул, что за 2022 год военно-промышленный комплекс США вдвое увеличил свою прибыль.
Дипломат добавил, что весь цивилизованный мир прекрасно сознаёт, что накачка Украины вооружениями — это путь в пропасть.
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