Гаврилов: Запад переходит на новый уровень противостояния с РФ, поставляя танки Киеву

Западные страны инициировали переход на новый уровень противостояния между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил российский дипломат Константин Гаврилов.

По его словам, страны НАТО отказываются соблюдать дипломатические нормы, регулирующие обращение с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), стрелковым оружием и другой техникой.

Комментируя передачу американских танков Abrams и немецких Leopard Киеву, он подчеркнул: Запад провоцирует эскалацию украинского конфликта.

"Просто Запад не соблюдает требования документов и действительно переходит на новый уровень противостояния", — отметил Гаврилов в эфире "России 24".

Дипломат выразил уверенность в том, что танки и самолёты НАТО не повлияют на ход российской спецоперации.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил о начале незаконных поставок тяжёлой техники Запада на Украину. Как пояснил журналист, танки доставляют под видом промышленного оборудования, выгружают на складах, а затем передают ВСУ.