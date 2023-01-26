Западные страны инициировали переход на новый уровень противостояния между РФ и Североатлантическим альянсом. Об этом заявил российский дипломат Константин Гаврилов.
По его словам, страны НАТО отказываются соблюдать дипломатические нормы, регулирующие обращение с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), стрелковым оружием и другой техникой.
Комментируя передачу американских танков Abrams и немецких Leopard Киеву, он подчеркнул: Запад провоцирует эскалацию украинского конфликта.
"Просто Запад не соблюдает требования документов и действительно переходит на новый уровень противостояния", — отметил Гаврилов в эфире "России 24".
Дипломат выразил уверенность в том, что танки и самолёты НАТО не повлияют на ход российской спецоперации.
Ранее военкор Александр Сладков сообщил о начале незаконных поставок тяжёлой техники Запада на Украину. Как пояснил журналист, танки доставляют под видом промышленного оборудования, выгружают на складах, а затем передают ВСУ.
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