Эрдоган заявил, что Турция не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Швеции в НАТО. Заявление он сделал 1 февраля. По его словам, "Швеции не следует тратить время впустую".

"До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", — заявил турецкий лидер.

При этом Эрдоган отметил, что у Анкары нет никаких возражений в вопросе о вступлении в альянс Финляндии.

Ранее Рravda.Ru уже писала, что Швеции больше не стоит ждать, что Анкара поддержит и ратифицирует заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.