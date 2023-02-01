Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Швеции в НАТО. Заявление он сделал 1 февраля. По его словам, "Швеции не следует тратить время впустую".
"До тех пор, пока ты будешь позволять сжигать наше священное писание — Коран, рвать его, а на этом фоне будут бездействовать твои правоохранители, мы не скажем "да" твоему вхождению в НАТО", — заявил турецкий лидер.
При этом Эрдоган отметил, что у Анкары нет никаких возражений в вопросе о вступлении в альянс Финляндии.
Ранее Рravda.Ru уже писала, что Швеции больше не стоит ждать, что Анкара поддержит и ратифицирует заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.
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