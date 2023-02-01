Аналитики американской некоммерческой организации RAND пришли к выводу, что затягивание украинского конфликта повышает вероятность прямого столкновения НАТО и России.
Читатели издания The Washington Post прокомментировали доклад экспертов и отметили, что ответственность за дальнейшую судьбу киевского режима лежит на самих украинцах, а не на налогоплательщиках США.
Один из комментаторов напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский неоднократно требовал ввести бесполётную зону.
"Представьте, что мы сбиваем российский самолёт, потом они взрывают аэродром, потом... и так далее. Украина, настаивающая на захвате Крыма, что является просто высокомерием, подвергает опасности весь мир", — подчеркнул пользователь Сети.
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