Бывший член Французского легиона получил 4 года за то, что хотел воевать в рядах ВСУ

По решению Лефортовского суда Москвы экс-участник Французского иностранного легиона Максим Дмитриенко был осуждён на четыре года лишения свободы за то, что собирался вступить в ВСУ и сражаться против ВС РФ.

"Приговором Лефортовского районного суда Москвы Максим Дмитриенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьёй 30 частью 2 статьёй 280 УК РФ (попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.

Представители пресс-службы уточнили, что осуждённому предстоит провести половину срока — 2 года — в тюрьме, а на оставшиеся два года его отправят в колонию строгого режима.

Задержан Дмитриенко был ещё в апреле. За его плечами — служба в Иностранном легионе. Будучи в Париже, Дмитриенко попросил в украинском посольстве содействия в приёме в нацформирования, однако ему как гражданину РФ в этом было отказано. Позже на российско-украинской границе Дмитриенко был задержан.