Депутат бундестага Вагенкнехт предупредила о риске "русской рулетки" для Запада, помогающему Киеву

Если НАТО не будет активно помогать Украине, ей никогда не удастся вернуть себе Крым и Донбасс. Таким мнением поделилась депутат бундестага от "Левой партии" Сара Вагенкнехт.

Депутат считает, что победа Киева однозначно не стоит риска ядерной войны, и Западу нужно во что бы то ни стало уговорить украинские власти на переговоры с РФ.

"Так что Западу придется решить: будет ли он играть в русскую рулетку и рисковать ядерной войной ради победы Украины? Или США и НАТО одумаются и заставят Украину пойти на компромиссный мир?" — сказала Вагенкнехт в разговоре с изданием Junge Welt.

При этом политик подчеркнула, что Запад, постоянно отправляя Украине оружие, ведёт себя в высшей степени цинично. Ведь понятно, что эта военная помощь влечёт за собой гибель десятков тысяч украинцев.

Вагенкнехт предупредила, что Запад катится вниз, а на дне пропасти его поджидают "мировая война и ядерный апокалипсис".