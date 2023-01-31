По мнению главы Литвы Гитанаса Науседы, для Запада пришло время перейти "красные линии" касательно ситуации на Украине, и поставить Киеву дальнобойное вооружение и ракеты.
Слова литовского президента приводит канал LRT.
"Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас… необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить", — сказал Науседа.
Президент Литвы отметил, что западные страны уже пару раз "стирали красные линии", в частности тогда, когда дали Украине статус кандидата на вхождение в ЕС и когда приняли решение направить ей летальное вооружение.
Науседа напомнил, что военная помощь, уже оказанная Украине Литвой, исчисляется "сотнями миллионов евро", и это далеко не предел.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Массовый отток военных из армии Польши говорит о кризисе в войсках.