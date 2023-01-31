LRT: президент Литвы считает, что Западу пора перейти "красные линии" в отношении Украины

По мнению главы Литвы Гитанаса Науседы, для Запада пришло время перейти "красные линии" касательно ситуации на Украине, и поставить Киеву дальнобойное вооружение и ракеты.

Слова литовского президента приводит канал LRT.

"Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас… необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить", — сказал Науседа.

Президент Литвы отметил, что западные страны уже пару раз "стирали красные линии", в частности тогда, когда дали Украине статус кандидата на вхождение в ЕС и когда приняли решение направить ей летальное вооружение.

Науседа напомнил, что военная помощь, уже оказанная Украине Литвой, исчисляется "сотнями миллионов евро", и это далеко не предел.