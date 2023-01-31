Внук экс-главы Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль осудил решение западных стран передать танки НАТО Вооружённым силам Украины (ВСУ).
Он призвал "урезонить" США в украинском конфликте и добиться устойчивого мира с Москвой. По его словам, американские власти, поставляя технику киевскому режиму, увеличивают риски начала Третьей мировой войны с использованием ядерного потенциала.
"Настало время, чтобы Франция и её президент вспомнили, что они являются великой независимой нацией. Они должны сыграть ту роль, которая им действительно отводится", — отметил де Голль на мероприятии медиагруппы "Россия сегодня".
Как пояснил внук экс-руководителя Франции, Западу следует дать РФ "серьёзные гарантии". Он выразил надежду на то, что Париж и Москва, связанные общей историей, смогут восстановить сотрудничество.
Ранее французский политик Флориан Филиппо порекомендовал руководству своей страны прекратить поддержку НАТО из-за продолжающихся поставок оружия Киеву и стремления альянса к прямой конфронтации с РФ.
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