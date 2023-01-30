Экс-посол США Макфол: Запад может запретить Украине наносить удары по России поставленным оружием

По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, Запад может обязать украинского лидера Владимира Зеленского не использовать поставляемое Киеву оружие против России, заключив с этой целью с ним специальное соглашение.

И только после поставленной Зеленским подписи Запад может передать Украине желаемое вооружение.

"В обмен на получение этого оружия… Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России", — сказал Макфол в разговоре с журналом Foreign Affairs.

При этом Макфол считает, что западные кураторы Киева во главе с США должны передать Украине РСЗО, системы ПВО, БМП и снаряды.