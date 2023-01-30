По мнению бывшего посла США в России Майкла Макфола, Запад может обязать украинского лидера Владимира Зеленского не использовать поставляемое Киеву оружие против России, заключив с этой целью с ним специальное соглашение.
И только после поставленной Зеленским подписи Запад может передать Украине желаемое вооружение.
"В обмен на получение этого оружия… Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России", — сказал Макфол в разговоре с журналом Foreign Affairs.
При этом Макфол считает, что западные кураторы Киева во главе с США должны передать Украине РСЗО, системы ПВО, БМП и снаряды.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эмигранты хотят вернуться, чтобы управлять Россией.