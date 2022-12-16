Посольство США в России устроило встречу с "друзьями Америки"

В четверг в посольстве США в Москве прошла встреча так называемых друзей Америки. Подобные встречи проводятся американскими посольствами в разных странах мира, как правило на них собираются выпускники американских обменных программ. Хотя в нынешних условиях участие в подобных встречах российских граждан выглядит, как минимум, странно.

Проведение подобных встреч говорит о том, что американский истеблишмент не оставляет попыток создать в России послушную марионеточную "элиту", которая готова бесприкословно выполнять любую волю Вашингтона в распространении "американских ценностей", отмечается в материале Общественной службы новостей.

А что это за "ценности", отлично иллюстрирует американское законодательство, подчёркивает ОСН.

И приводит в пример торжественное подписание президентом США Джо Байденом "Закона о защите однополых и межрасовых браков", в честь которого даже Белый дом подсветили радужными цветами — символом ЛГБТ.

На церемонию подписания собралась вся правящая верхушка США: президент Джот Байден, вице-президент Камала Харрис, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, лидер сенатского большинства Чак Шумер.

Возвращаясь же к собраниям в американском посольстве ещё раз подчеркнём, что это традиция. Хотя, надо сказать, подобные встречи американское посольство всё же старается в последние годы не слишком "рекламировать".

И здесь, надо сказать, определённая "заслуга" принадлежит бывшему послу США в России Майклу Макфолу. Который по прибытии в Россию в 2012 году едва ли не первым делом устроил встречу с представителями радикальной оппозиции. Многие из которых, надо сказать, в настоящее время нашу страну покинули.

Скандал тогда вышел изрядный. И самым негативным образом отразился на деятельности Майкла Макфола в качестве посла. Так что с тех пор в американском посольстве стараются разного рода встречи с представителями российской общественности не афишировать.