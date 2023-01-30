Китаевед о призыве Китая к США прекратить поставлять Киеву оружие: Пекин поддерживает Россию

Независимый китаевед Бронислав Виногродский в беседе с Pravda.Ru оценил призыв МИД КНР о прекращении Соединёнными Штатами поставок вооружений Украине.

Эксперт не считает этот призыв чем-то особенным, назвав его последовательной позицией Китая и обычным, периодическим заявлением, которое время от времени делает Пекин.

"Всё-таки Китай поддерживает Россию в этом кризисе, в этой истории и понимает, что основным врагом, основным оппонентом как ему, так и России являются США. Китай, будучи, с одной стороны, нейтральным, не является нейтральным. В любом случае поддержка Китая на стороне России. Это очевидная вещь", — подчеркнул Виногродский.

Эксперт напомнил, что при этом активные действия китайцы пока по этому поводу не предпринимают, хотя с Россией они интенсифицируют, улучшают, укрупняют, углубляют свои отношения.

"Китай постоянно предпринимает действия: растет товарооборот, увеличивается количество пропускных контейнеров, между Россией и Китаем открываются новые пункты на границе. Увеличивается невероятно количество продаваемых автомобилей, техники разного рода в Россию. Это происходит постоянно с начала конфликта, но с того момента, когда верхние наши договорились о чём-то, о чём мы не можем точно знать. Но факт тот, что Китай реально поддерживает Россию", — заключил Виногродский.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин назвала США главным инициатором украинского кризиса, и призвала Вашингтон прекратить наживаться на этом конфликте, поставляя тяжёлое и наступательное вооружение Киеву.