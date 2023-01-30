Украинские СМИ проинформировали о взрывах, прогремевших в Очакове

Взрывы были зафиксированы в украинском городе Очакове Николаевской области. Об этом сообщило местное издание "Общественное", основываясь на информации, полученной от местных жителей.

"В Очакове на Николаевщине слышны взрывы", — сказано в посте.

Местные власти пока никак не подтвердили эти данные.

30 января утром в Николаевской, а также Днепропетровской, Кировоградской и Одесской областях звучала воздушная тревога.