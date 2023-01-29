Польский генерал Коморницкий заявил о сценарии "внезапного нападения" ВС РФ на Польшу из Белоруссии

Генерал-майор Леон Коморницкий, работавший в Генштабе Польши, заявил о необходимости "пересмотреть военную стратегию" страны. По его словам, армия России при нападении на Польшу заранее развернёт войска, попытается воспользоваться эффектом внезапности и будет стремится зайти вглубь страны, уничтожая по пути войска и инфраструктуру".

Фронт будет проходить по польской территории, "разрушая достижения нескольких поколений", даже если блицкриг сорвётся, заметил генерал.

По его мнению, Польша должна обладать вооружёнными силами, способными предотвратить "внезапное нападение", вне зависимости от членства в НАТО и союза с США.

Генерал заявил, что Польша должна обладать возможностью поражения ударных групп ВС РФ, размещённых на территории России и страны, откуда Москва будет наступать, имея в виду Белоруссию.

Противника необходимо разгромить на его территории, но данная стратегия потребует одобрения США и НАТО, указал Коморницкий, фактически призвав вести наступательную войну против России, пишет "Военное обозрение".