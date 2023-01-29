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Никифорова: эмигранты планируют вернуться и порулить Россией, а гражданам РФ обещают люстрации

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В статье "Не надо бояться покончить с Путиным" Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский* рассказали о планах на будущее. Предполагается, что, когда США победят Россию, они приедут нами поуправлять. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова представила анализ статьи.

Никифорова: эмигранты планируют вернуться и порулить Россией, а гражданам РФ обещают люстрации

Предполагается, что сначала РФ проиграет Украине. После этого должны произойти "политическая трансформация" и смена власти в нашей стране. США опасаются, что при распаде России по итогам конфликта усилится Китай, с которым у Вашингтона намечено противостояние. Эмигранты на этот случай имеют решение: предполагается высадка десанта  российских политэмигрантов, которые возьмут управление на себя.   

Она отмечает, что виртуальные правители хотят превратить РФ в парламентскую республику и все полномочия федерального центра, в том числе в бюджетной сфере, сдать в регионы. Также приговор будет вынесен и армии: произойдёт сокращение численности и финансирования. Будет расформирована ФСБ. Эксперт предполагает, что последнее хотят реализовать для сдачи ядерного потенциала под внешнее управление.

"Разумеется, Россия должна будет вывести войска с территории Украины в границах 1991 года, а заодно сдать все "пророссийские образования" типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее", — пишет обозреватель.

За это России обещают смягчение санкций. При этом нашей стране нужно будет выплачивать репарации Украине.

На случай, если гражданам РФ не понравится всё это, авторы предусмотрели люстрации — политические репрессии всех неугодных. Планируют ликвидировать все политические партии, поддержавшие спецоперацию. Руководство хотят отдать под международный суд, а патриотов назначат военными преступниками.

Никифорова отмечает, что нынешние эмигранты посылают нам сигнал о том, что цель США — нанести поражение России, отнять у неё все ресурсы и ядерный арсенал, поставить во власть своих марионеток. Это является объявлением нам войны с внятным описанием того, что ждёт страну в случае проигрыша.

"Значит, проигрывать нам нельзя — спасибо эмигрантам за хороший мотивационный текст", — заключает Никифорова.

*Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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