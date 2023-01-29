Никифорова: эмигранты планируют вернуться и порулить Россией, а гражданам РФ обещают люстрации

В статье "Не надо бояться покончить с Путиным" Гарри Каспаров* и Михаил Ходорковский* рассказали о планах на будущее. Предполагается, что, когда США победят Россию, они приедут нами поуправлять. Обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова представила анализ статьи.

Предполагается, что сначала РФ проиграет Украине. После этого должны произойти "политическая трансформация" и смена власти в нашей стране. США опасаются, что при распаде России по итогам конфликта усилится Китай, с которым у Вашингтона намечено противостояние. Эмигранты на этот случай имеют решение: предполагается высадка десанта российских политэмигрантов, которые возьмут управление на себя.

Она отмечает, что виртуальные правители хотят превратить РФ в парламентскую республику и все полномочия федерального центра, в том числе в бюджетной сфере, сдать в регионы. Также приговор будет вынесен и армии: произойдёт сокращение численности и финансирования. Будет расформирована ФСБ. Эксперт предполагает, что последнее хотят реализовать для сдачи ядерного потенциала под внешнее управление.

"Разумеется, Россия должна будет вывести войска с территории Украины в границах 1991 года, а заодно сдать все "пророссийские образования" типа Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и так далее", — пишет обозреватель.

За это России обещают смягчение санкций. При этом нашей стране нужно будет выплачивать репарации Украине.

На случай, если гражданам РФ не понравится всё это, авторы предусмотрели люстрации — политические репрессии всех неугодных. Планируют ликвидировать все политические партии, поддержавшие спецоперацию. Руководство хотят отдать под международный суд, а патриотов назначат военными преступниками.

Никифорова отмечает, что нынешние эмигранты посылают нам сигнал о том, что цель США — нанести поражение России, отнять у неё все ресурсы и ядерный арсенал, поставить во власть своих марионеток. Это является объявлением нам войны с внятным описанием того, что ждёт страну в случае проигрыша.

"Значит, проигрывать нам нельзя — спасибо эмигрантам за хороший мотивационный текст", — заключает Никифорова.

*Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.