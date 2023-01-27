Daily Express: Лавров переполошил Запад своим заявлением в ЮАР

Глава российского внешнеполитического ведомства переполошил Запад своим заявлением во время визита в Южно-Африканскую республику, отмечает издание Daily Express.

Соединённые Штаты — да и не только — обеспокоены тем, что Россия сближается с африканскими странами. И сразу несколько событий вызвали обеспокоенность Запад.

Во-первых, это военно-морские учения, которые пройдут у побережья ЮАР с участием российских и китайских кораблей с 17 по 26 февраля.

"Южно-Африканская Республика тесно сотрудничает с Россией и Китаем, бросая в этом процессе вызов Западу. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор добавила, что это всего лишь "упражнение с друзьями”", — говорится в материале Daily Express (перевод "ПолитРоссия").

Во-вторых, Вашингтон особенно раздражают визиты российских дипломатов в страны Африки. И примечательно, что что именно во время своего визита в ЮАР 23 января глава МИД РФ Сергей Лавров сделал заявление, которое вызвало переполох на Западе.

"Больше всего заголовков привлёк министр иностранных дел России Сергей Лавров, который в очередной раз усилил свою риторику в отношении конфликта на Украине. Находясь в ЮАР, он предупредил, что Россия и Запад ведут уже не "гибридную войну”, а "почти настоящую”", — сказано в публикации.

Сразу же после визита Лаврова в ЮАР прибыла министр финансов США Джанет Йеллен. Однако она избегала давать оценки сотрудничеству между ЮАР и Россией. Йеллен больше напирала на то, как высоко Соединённые Штаты ценят отношения с Южно-Африканской республикой.

Стоит заметить, что и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отказался критиковать совместные учения России и ЮАР. Он тоже побывал в Претории, где и заявил, что ЮАР имеет полное право проводить совместные с Россией военные учения.

При этом Боррель всё же добавил, что "не может не отметить совпадения, которые не являются хорошими", этих манёвров и российской спецоперации на Украине. Однако от более резких заявлений предпочёл всё же воздержаться.