Эксперт Назаров: договориться с Западом сейчас — утопическая задача

Учитывая давнее и навязчивое желание Запада уничтожить Россию, договориться с ним — утопическая задача, особенно в свете "всплеска оголтелой русофобии". Такое мнение высказал член Зиновьевского клуба Международной медиагруппы "Россия сегодня" Олег Назаров.

"Россия не покорилась Западу, что вызвало оголтелый всплеск русофобии. Я согласен, что в атмосфере такой русофобии, с такими задачами, которые ставит перед собой Запад, по-любому договориться с Западом — совершенно утопическая задача",- сказал Назаров в ходе заседания Зиновьевского клуба на площадке медиагруппы "Россия сегодня".

Аналитик напомнил, что западные страны используют сегодня все возможности, чтобы попытаться стереть роль России из мировой истории. За примерами далеко ходить не надо — Европа методично разрушает и сносит на своей территории памятники, которые хоть как-то связаны с русским наследием, историей и культурой.