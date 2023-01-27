В Казахстане автодилеры отказываются продавать машины россиянам, несмотря на то, что страна является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает EADaily.
Теперь россияне не могут купить автомобиль в Казахстане, поскольку автодилеры ужесточили правила и начали продавать транспортные средства только казахам.
В одном из автосалонов рассказали, что для покупки машины иностранец должен предоставить вид на жительство или свидетельство о том, что он зарегистрирован, как налогоплательщик Казахстана.
"Без этих документов продать машину, к сожалению, мы вам не сможем", — объяснил работник магазина.
Напомним, что ранее Казахстан присоединился к ЕАЭС, который подразумевает свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Ранее сообщалось, что Казахстан готов разорвать соглашение с Россией о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов тенге и рубля.
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