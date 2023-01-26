Билл Гейтс назвал правительство Украины одним из худших в мире

Основатель Microsoft считает украинское правительство одним из худших в мире. Об этом Билл Гейтс заявил в интервью на Youtube-канале издания Australians vs. The Agenda.

По его мнению, вся власть на Украине контролируется "несколькими богатыми людьми".

"Украинское правительство — одно из худших в мире… Коррумпированное, контролируемое несколькими богатыми людьми. Действительно, к несчастью для народа Украины", — заявил Билл Гейтс.

Впрочем, по его мнению "всё исправится" после окончания конфликта, поскольку Украина — "это зерновые закрома Европы". Что под этим подразумевал американский миллиардер, почему всё должно исправиться, понять из этого разъяснения Билла Гейтса сложно.

Отметим, что некоторые американские политики настаивают на том, чтобы провести аудит той помощи, что Вашингтон направляет Киеву. На дня об этом сказала конгрессвумен от Республиканской партии Лорен Боберт.

"Нам нужен полный аудит каждого доллара, отправленного Джо Байденом на Украину, срочно!" — цитирует РИА "Новости" её заявление.

Под постом она разместила ссылку на новость NBC News о деталях антикоррупционного расследования, которое проводят на Украине.

А летом прошлого года большой резонанс имели высказывания ещё одной конгрессвумен — Виктории Спартц. Которая заявила, что Вашингтону необходимо принять срочные меры, которые помогут взять под контроль, упорядочить и установить надзор над огромной помощью, выделяемой Украине.

Она указала на то, что Вашингтон тратит на это очень много ресурсов и заявила, что США не должны допустить "еще одного Афганистана".

Спартц также напомнила об ответственности перед налогоплательщиками: "Мы должны быть уверены, что эти деньги расходуются эффективно, и что мы можем предоставить отчёт нашим налогоплательщикам".

В Киеве комментировали это заявление Спартц с большим раздражением. Хотя американские политики не прекратили требовать проведения аудита.