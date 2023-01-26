Ближайшие месяцы окажутся решающими в плане того, как дальше будут развиваться события на Украине. Об этом сообщила помощник главы Минобороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер.
"То, что произойдёт в предстоящие месяцы, может оказаться решающим. И мы концентрируем внимание на предоставлении Украине военных средств, которые ей необходимы для защиты своего народа и территории", — сказала Уолландер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената США.
Ранее президент США Джо Байден предупредил, что ВСУ планируют весной текущего года контрнаступление на Украине.
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