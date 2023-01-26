Запад потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал бороться с коррупцией, в которой замешаны члены его офиса и другие чиновники, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идёт разворовывание продовольствия в Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, <…> назвали этих лиц в офисе президента", — сообщил Соскин.
По его словам, Запад поставил украинскому лидеру жёсткое условие: или ты борешься с коррупцией и взяточничеством, или лишаешься финансирования, в том числе военной помощи.
Ранее Соскин заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед российскими ракетами, которые могут в любой момент уничтожить центры принятия решений в Киеве.
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