Украинский эксперт Соскин заявил о жёстком ультиматуме Зеленскому от Запада

Запад потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский начал бороться с коррупцией, в которой замешаны члены его офиса и другие чиновники, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Я понимаю так, что Зеленскому был выдвинут ультиматум. Ему показали схемы, по которым идёт разворовывание продовольствия в Украине, то есть схемы коррупции в Министерстве обороны, в кабинете министров, <…> назвали этих лиц в офисе президента", — сообщил Соскин.

По его словам, Запад поставил украинскому лидеру жёсткое условие: или ты борешься с коррупцией и взяточничеством, или лишаешься финансирования, в том числе военной помощи.

Ранее Соскин заявил, что украинские системы ПВО бессильны перед российскими ракетами, которые могут в любой момент уничтожить центры принятия решений в Киеве.