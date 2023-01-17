В Киеве признали уязвимость центров принятия решений перед российскими ракетами

Украинские системы ПВО бессильны перед российскими ракетами, которые могут в любой момент уничтожить центры принятия решений в Киеве, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Оказывается, их (российские ракеты. — Прим. ред.) не сбивают. Вообще сбить их нельзя. <…> Лозунг "верьте в ПВО, Вооруженные силы и ВВС" — это все брехня", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что армия России может без проблем уничтожить администрацию президента Украины. Центры принятия решений уязвимы перед российскими ракетами, которые легко преодолевают ПВО ВСУ и наносят удары по Киеву, добавил Соскин.

Ранее он заявил, что у Украины нет достаточного количества живой силы и вооружений для того, чтобы удержать Артёмовск после потери Соледара.