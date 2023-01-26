Медведев сравнил Зеленского с "цирковой собачкой"

Украинский лидер настолько неукоснительно выполняет распоряжения западных кураторов, что стал поход на цирковую собачку. Такое сравнение сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вместе с тем Медведев считает, что помимо безоговорочного потакания Западу, Зеленский демонстрирует также явные психологические проблемы, наотрез отказываясь разговаривать с российской стороной.

"Это существо даже не клоун уже, а просто цирковая собачка, пудель у ног дрессировщика, который тявкает по его хлопку в ладоши. Однако же существо важным хрипловатым тоном изрекает: мне не о чем и не с кем говорить и вообще непонятно, кто принимает в России решения. Очевидно, что это реальная психологическая проблема, которая скоро может стать и психиатрической", — написал Дмитрий Медведев в своём Тelegram-канале.

Однако провокации украинского президента не трогают Россию, отметил политик.

Ранее Медведев уже обратил внимание на бессмысленность требований по военной помощи, которые Киев выдвигает Западу. Так, украинским властям несколько странно просить поставить им подлодки, учитывая то, что моря у Незалежной остаётся всё меньше, и скоро не останется совсем.