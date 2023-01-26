Tilastokeskus: В Финляндии зафиксирована рекордная смертность граждан в 2022 году

В Финляндии растёт смертность, и снижается рождаемость. Об этом сообщает издание Tilastokeskus со ссылкой на статистическое ведомство страны.

Согласно отчёту ведомства, в 2022 году показатель смертности достиг рекордной отметки в 62 886 человек. Это самый высокий показатель в истории Финляндии с 1940-х годов. Для сравнения, в 2021 году было зафиксировано 57 659 смертей.

При этом число новорождённых в стране в 2022 году составило 44 933. Это на 4661 меньше, чем в 2021-м.

Численность населения страны составляет более 5,5 млн человек. Однако её росту в большинстве своём способствует миграционный прирост.

Так, после начала СВО в Финляндии получили убежище 43 000 украинцев. Однако основной поток мигрантов пребывает в страну из государств Евросоюза.