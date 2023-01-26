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Полковник Макгрегор заявил о "множестве проблем" у передаваемых Киеву танков Abrams М1

Мир

У американских танков M1 Abrams, которые Байден пообещал передать Киеву, существует множество проблем. Об этом заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Одна из главных, по его словам, это их газотурбинный двигатель, который больше подходит для самолётов, чем для танков.

Он потребляет очень много топлива, легко забивается песком или грязью, добавил эксперт.

Abrams является очень неэкономичной машиной, у которой слишком высокие требования по техническому обслуживанию. Украинцам она вряд ли поможет, так как очень сложна в техническом плане, заключил американский полковник.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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