По словам бывшего советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, многие действия США продиктованы отчаянием из-за проведения российским лидером Владимиром Путиным спецоперации на Украине.
Военный считает, что именно Вашингтон виноват в том, что делает сегодня Россия, защищая свои границы и свой суверенитет.
"Мне кажется, что мы много всего делаем из-за отчаяния. Когда руководство в Вашингтоне решило спровоцировать войну против России, она просто ответила тем, что начала защищаться. Русские увидели, что перед ними огромная украинская армия, которая готовится к нападению, после чего сказали: "С нас хватит, мы положим этому конец", — сказал Макгрегор на своём YouTube-канале.
Американский полковник обратил внимание на грамотные действия Путина, который не позволил изолировать Россию и разрушить её экономику.
Макгрегор отметил укрепление российских позиций на юге Украины и эффективную стратегию, в рамках которой ВС РФ проводят ограниченные операции, "заманивая" и лишая ресурсов ВСУ. И эта стратегия приносит успех российской армии, ведя в то же время к огромных потерям среди украинских подразделений.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.