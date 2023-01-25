Президент Египта предупредил США об угрозе "катастрофы"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что США может грозить "катастрофа" из-за риска дефолта по государственному долгу, сообщает EADaily.

Глава Египта произнёс речь, в которой отметил, что страна являемся частью мировой экономики. Он призвал стойко выдерживать все испытания, связанные с ситуацией в мире.

Он отметил, что даже крупнейшие экономики не застрахованы от кризиса.

"В СМИ мы слышим, что в стране с одной из крупнейших экономик в мире существует риск дефолта по государственному долгу, это правда", — сказал египетский лидер.

Агентство EADaily отмечает, что США сталкиваются с угрозой дефолта по госдолгу, который перевалил уже за 31 триллион долларов.