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Президент Египта предупредил США об угрозе "катастрофы"

Мир

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси считает, что США может грозить "катастрофа" из-за риска дефолта по государственному долгу, сообщает EADaily.

Глава Египта произнёс речь, в которой отметил, что страна являемся частью мировой экономики. Он призвал стойко выдерживать все испытания, связанные с ситуацией в мире.

Он отметил, что даже крупнейшие экономики не застрахованы от кризиса.

"В СМИ мы слышим, что в стране с одной из крупнейших экономик в мире существует риск дефолта по государственному долгу, это правда", — сказал египетский лидер.

Агентство EADaily отмечает, что США сталкиваются с угрозой дефолта по госдолгу, который перевалил уже за 31 триллион долларов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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