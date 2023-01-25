На территории Германии находятся американские оккупационные войска, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что после Второй мировой войны Вашингтон не провёл юридическую процедуру прекращения оккупации ФРГ, и де-юре в Германии до сих пор находятся оккупационные войска Соединённых Штатов Америки.

"После Второй мировой войны Германия была, как известно, разделена на четыре сектора — американский, английский, французский и советский. Так вот, Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединённые штаты — нет. И, строго говоря, формально и юридически на территории Федеративной Республики находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть — их там очень много", — сказал лидер страны студентам МГУ во время посещения вуза.

Немецкие политики не раз говорили, что после Второй мировой войны Германия никогда не была суверенным государством и до сих пор не имеет достаточного суверенитета для проведения самостоятельной внешней политики, подчеркнул Путин.

Ранее политолог Алексей Фененко заявил, что решение Берлина направить Киеву 14 танков Leopard станет первым случаем со времён Второй мировой войны, когда немецкие танки будут воевать против России.