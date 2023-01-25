Запад заранее спланировал войну против России, заявила Захарова

Слова главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель подтверждают, что Запад заранее спланировал войну против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила высказывания Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Днём ранее МИД ФРГ призвала страны ЕС делать всё для защиты Украины и напомнила, что Запад ведёт войну против России.

"Если прибавить к этому откровения Меркель о том, что они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договорённости, то речь идёт о заранее спланированной против России войне. И не говорите потом, что "вы не слышали", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Меркель призналась в интервью изданию Die Zeit, что Запад инициировал создание Минских соглашений, чтобы дать Украине время на усиление армии. Её слова подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.