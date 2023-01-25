Euronews: танки Запада не станут "волшебным средством" для ВСУ в конфликте с Россией

Западные танки, которые просит Украина в качестве военной помощи, не смогут повлиять на ход боевых действий. Об этом заявили европейские аналитики.

"Это не волшебное средство. Это не то, что радикально изменит ход конфликта", — подчеркнул представитель Шведского агентства оборонных исследований Йоханнес Андерсон.

На данный момент украинские войска используют старые советские танки для противостояния с ВС РФ, и их запасы постепенно иссякают, отметил эксперт.

"Нет никаких оснований полагать, что западные танки будут намного превосходить российские", — добавил Андерсен в беседе с Euronews.

По мнению военного эксперта, чтобы изменить ситуацию на поле боя, украинской армии потребуется более 500 танков.