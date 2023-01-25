Западные танки, которые просит Украина в качестве военной помощи, не смогут повлиять на ход боевых действий. Об этом заявили европейские аналитики.
"Это не волшебное средство. Это не то, что радикально изменит ход конфликта", — подчеркнул представитель Шведского агентства оборонных исследований Йоханнес Андерсон.
На данный момент украинские войска используют старые советские танки для противостояния с ВС РФ, и их запасы постепенно иссякают, отметил эксперт.
"Нет никаких оснований полагать, что западные танки будут намного превосходить российские", — добавил Андерсен в беседе с Euronews.
По мнению военного эксперта, чтобы изменить ситуацию на поле боя, украинской армии потребуется более 500 танков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.