Шеремет: Россия применит мощное оружие в случае поставки танков Leopard на Украину

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что в случае отправки на Украину немецких боевых танков Leopard российская армия применит мощное оружие, о котором Запад даже не догадывается.

"Поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш. Это развяжет руки нашей армии", — указал депутат в беседе с РИА Новости.

Шеремет подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса подталкивает Европу к прямому противостоянию с Россией. Однако Германия оказывает сопротивление, так как помнит, чем для неё завершился поход на Москву, отметил он.

"США готовы отдать не только Украину, но и Евросоюз на заклание своих амбиций и получение экономических и политических дивидендов", — сказал депутат.