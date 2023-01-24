Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предупредил, что в случае отправки на Украину немецких боевых танков Leopard российская армия применит мощное оружие, о котором Запад даже не догадывается.
"Поставка Украине немецких танков будет расценена как милитаристский демарш. Это развяжет руки нашей армии", — указал депутат в беседе с РИА Новости.
Шеремет подчеркнул, что руководство Североатлантического альянса подталкивает Европу к прямому противостоянию с Россией. Однако Германия оказывает сопротивление, так как помнит, чем для неё завершился поход на Москву, отметил он.
"США готовы отдать не только Украину, но и Евросоюз на заклание своих амбиций и получение экономических и политических дивидендов", — сказал депутат.
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История с поставками немецких танков Leopard Киеву продолжает развиваться. События приняли интересный оборот, но интрига заключается в том, как быстро сломают немцев.